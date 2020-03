coronavirus Song bei Instagram aus der #Quarantäne in Heinsberg bringt uns zum Schmunzeln – toll!

Viel möchte ich gar nicht hinzufügen zu diesem 3-Minuten-Video, das ich bei Instagram dank einem Artikel aus dem Generalanzeiger gefunden habe: Eine junge Heinsbergerin vertreibt sich die Zwangsquarantänen-Zeit damit, dass sie für ihre Freunde einen Conornavirus-Song zur Gitarre singt. Die Melodie ist von Sarah Connors Hit „Vincent“ – mit einem neu kreierten Text, der sich an all die Menschen richtet, die in Hilflosigkeit und Panik verfallen. Tröstlich, freundlich, aufbauend, schön. Mir zauberte das Video gleich ein Schmunzeln ins Gesicht. Gern auch weiterteilen bei Facebook und Co. Ich glaube, solche Mutmacher können wir jetzt guuuut gebrauchen 🙂

