Ich und mein „Menschen Retten wollen“ Zwang. Es tut mir leid!

Meine Mutter hatte ein trauriges Leben – und ich wollte sie so gern retten! Schon als Kleinkind wollte ich alles tun, um sie glücklich zu machen. Und ich machte mir Vorwürfe, weil sie durch meine Geburt in diese Lage gekommen war: Aus der ehrgeizigen aufstrebenden, beliebten Chefin wurde eine Hausfrau. Finanziell abhängig, einsam, ausgeliefert. In jeder Zelle sitzt mir diese Kindheit, und ich nehme mein Schicksal gern an.

Das „Retten wollen“ gibt meinem Leben Sinn und hilft mir über Krisen hinweg. Ich glaube immer noch wie als kleines Mädchen daran, dass es einen Weg gibt, unsere Welt in ein Paradies zu verwandeln. Würde ich diesen Glauben verlieren, wäre ich selbst verloren.

Verliebt habe ich mich gern in Männer, die ich retten wollte wie einst meine Mutter. Selbstverständlich bin ich jedes Mal gescheitert. Man kann andere Menschen nämlich nicht retten! Das Beste, was wir einem Menschen geben können, ist das Vertrauen, dass er weiß, was das Beste für ihn ist. Wertschätzung und gegenseitiger Respekt sind die Grundlage für ein gutes Zusammenleben.

„Retten wollen“ heißt, das Gegenüber zum Bettler zu degradieren. Das ist schlimm. Das verhindert sogar Heilung. Statt Zutrauen empfängt der zu Rettende Mitleid. Furchtbar!

Liebe Menschen-Retter…

Liebe Menschen-Retter. Ja, wir tragen unser Schicksal in jeder Zelle mit uns herum. Und darauf können wir durchaus stolz sein. Viele große Geister haben schon in frühster Kindheit erfahren, wie geliebte Menschen leiden mussten. Das macht uns empathisch und feinfühlig. Wir sind dadurch sozusagen zu Menschenkünstlern geworden. Unsere Kunst ist das Eindringen in Gefühlswelten, So ein bisschen wie das, was Wahrsagerinnen auf der Kirmes können: Wir können aus der Hand lesen 😉

Aber wir sollten uns vor der Falle hüten, Menschen zu retten wie leidende Kätzchen. Es sind nämlich keine Tiere – es sind Menschen wie Du und Ich. Sie haben ihren Weg – wir haben den unseren. Ihr Weg ist genau so respektabel wie der unsere. Auch wenn ihr Weg vielleicht extrem dramatisch ist. Es ist ihr Weg – und ich wünsche mir, dass sie stolz auf sich und ihren Weg sind. Kann man einem Menschen mehr geben als Bewunderung und Respekt? Ist es nicht genau das, was wir als „Liebe“ bezeichnen?

Bitte traut Euch, liebe Menschen-Retter, die Welt so anzunehmen, wie sie ist. Natürlich dürfen wir weiterhin unserer Berufung folgen und uns für andere Menschen engagieren! Wir dürfen spenden, tatkräftig zupacken, gründen, begleiten, zuhören, gestalten und lernen. Der Mensch braucht Hobbys. Wir lieben Menschen und das ist unser Hobby. Nicht mehr und nicht weniger.

Robert Betz hat das in diesem kurzen Video so wunderbar zusammengefasst. Mich hat es sehr angesprochen, da mein Inneres Kind wohl tatsächlich einer der Prototypen der „Menschen-Retter“ ist: Einzelkind, weiblich, introvertiert, poetisch, gläubig.

Kein Mitleid!

Wünsche mir, dass meine Spezi rauskommt aus der Mitleids-Schiene. Dass wir verstehen, wie wir mit unseren aufgeklebten Pflastern Heilung verhindern, anstatt sie zu unterstützen. Dass es ein Unrecht ist, einen Menschen zu lieben wie ein Haustier.

Dank Facebook habe ich dieses Video gefunden (danke Murat). Hiermit gebe ich es weiter – an wen auch immer. Frei sein von Moral ist gut. Denn Freiheit erlöst unser innere Kind. Und das will ja wohl jeder schaffen, bevor er irgendwann ins Gras beißt. 😉