NDR Coronavirus Podcast mit Virologe Prof. Christian Drosten: tägliches Update

Dank Facebook habe ich schon relativ früh von dem wunderbaren „Corona Podcast“ mit dem Virologen Professor Christian Drosten (Leiter der Virologie an der Berliner Charité) erfahren. Bei NDR Info gibt es ein tägliches Update zu den Entwicklungen. Man muss nicht unbedingt eine Podcast-App auf dem Mobilgerät haben – auf der Website des NDR lassen sich alle Folgen direkt am Desktop hören – jeweils mit etwa 30 Minuten Länge. Hier geht es zum Corona-Podcast von NDR-Info – mit täglichem Update

Es ist sehr interessant auch die ersten Folgen (Folge 1 war am 26.02.20) nachzuhören, da man gut verfolgen kann, wie sich das Wissen über den Virus und die politischen Entscheidungen seit Ende Februar entwickelt haben. Sehr angenehm finde ich, dass Prof. Drosten überhaupt keinen Hang zur Panikmache hat. Nüchtern, wissenschaftlich versiert, praktisch und persönlich (als Vater eines kleinen Kindes ist er auch familiär betroffen) gibt er täglich Tipps für unser Verhalten und berichtet darüber, wie international geforscht wird an Heilungsmöglichkeiten und Impfstoffen.

Aber auch viele andere spannende Kanäle und Accounts kann man bei Facebook und Twitter finden. Sehr gern verfolge ich das Video-Tagebuch des FDP-Politikers Thomas Sattelberger (71), der dank positivem Corona-Test zur Zeit in Quarantäne verbleiben muss und darüber erzählt, wie er und sein Lebenspartner in München mit der Herausforderung umgehen. Thomas Sattelberger schätze ich schon lange, da er leidenschaftlicher Verfechter eines wirklichen Diversity Managements in Konzernen ist und auch deshalb als Ex-Vorstandsmitglied der Telekom 2017 in die FDP eingetreten ist. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags.

Zur Facebook-Seite von Thomas Sattelberger

Video-Tagebuch vom 17. März 2020. Danke lieber Thomas, dass Du uns so mit einbeziehst und wir von Deiner Erfahrung, Deinem Alter (ja, Social Media ist auch für „Senioren“ machbar) und Deiner politischen Vernetzung profitieren können.