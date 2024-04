Ist ein Urlaub im Ausland erholsamer als in Deutschland?

Steht die Urlaubszeit vor der Tür, stecken die Kollegen in den Pausenräumen und Kantinen der Republik gehäuft die Köpfe zusammen: Wohin geht der nächste Urlaub, welches exotische Reiseziel ist ein echter Geheimtipp und für welches Reiseabenteuer gibt der Kollege seine Jahressonderzahlung aus? Dies sind nur einige Fragen, die in deutschen Firmen Jahr für Jahr häufig diskutiert werden. Nur wenige dabei bemerken, dass „höher – schneller – weiter“ nicht immer dem wahrhaftigen Urlaubsglück entspricht. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage, ob ein Urlaub im Ausland wirklich die gewünschte Erholung bringt oder ob es womöglich sinnvoller ist, die Planung der Auslandsreise noch einmal zu überdenken.

Die vermeintliche Langeweile eines Inlandsurlaubs – Mythos oder Wirklichkeit?

Wer ehrlich zu sich selbst ist, schenkt hauptsächlich den Meinungen Außenstehender Glauben, wenn es um Themen wie Langweile bei Heimaturlaub geht. Die wenigsten Reisenden, die sich bereits innerhalb Deutschlands auf den Weg gemacht haben, können diese Aussage bekräftigen.

Abwechslungsreichtum in nur einem einzigen Land

Bild von Thomas auf Pixabay

Ein Urlaub im europäischen oder nichteuropäischen Ausland ist möglicherweise vielseitig, aber niemals so abwechslungsreich wie eine Tour quer durch die Bundesrepublik. Wer eine sorgfältige Planung und weite Wege nicht scheut, kann heute in einem Ferienhaus am Waldsee Rieden in idyllischer Lage nächtigen und sich morgen ins Getümmel von Städten wie Aachen stürzen. Vielleicht geht die Fahrt danach weiter in den hohen Norden an die Küste und einmal diagonal durchs Land bis ins traditionsreiche Erzgebirge. Die dabei stetig wechselnden Landstriche, Traditionen, menschlichen Charaktere und Erlebnisse könnten kein vielseitigeres Potpourri bieten.

Ein Auslandsurlaub hingegen, der nach dem gleichen Prinzip gestrickt ist, erfordert nicht selten das Auseinandersetzen mit unterschiedlichen Währungen, kostspielige Flüge und Stress beim Beschäftigen mit den jeweils landestypischen No-Gos. Ob dies so viel erholsamer ist, darf bezweifelt werden.

Hohe Reisekosten und Mehrarbeit maximieren das Stresslevel antizyklisch

Wer in Länder wie die

Schweiz,

Island

Dänemark

Norwegen oder in die

USA

reist, muss aufgrund der hohen Reisekosten und Nebenkosten nicht selten lange sparen. Stimmen wenige Urlaubstage mit erhöhter Reiselust mengenmäßig nicht überein, kann es zudem erforderlich sein, im Gegenzug im Job Mehrarbeit leisten zu müssen. All diese Faktoren erhöhen den Stress im Alltag. Ist es dann endlich so weit und steht der Urlaub vor der Tür, gelingt es oft nur schwer, vom hohen Stresslevel herunterzukommen und sich jenseits deutscher Grenzen zu erholen.

Ein Urlaub im Inland hingegen geht mit einem geringeren Planungsaufwand einher, ist kostengünstiger und kann auch an Brückentagen vergleichsweise unkompliziert Regeneration liefern.

Und der Hund fliegt mit?

Wer mit seinem Haustier wie dem Hund Urlaub machen möchte, realisiert diesen Wunsch nirgends so unkompliziert wie im eigenen Land. Statt das Tier dem Stress eines Fluges in fremde Gefilde auszusetzen, zieht man im Inland mit dem Auto oder Camper einfach los. Ein Wanderurlaub in der Eifel bleibt mit dem Vierbeiner ein unvergessliches Erlebnis und garantiert frei von unnötigem Stress.

Fazit

Was persönliche Erholung in der Praxis bedeutet, definiert jeder Reisende für sich selbst. Fakt jedoch ist: Ein entspannender Urlaub entsteht nicht nur vor Ort, sondern entspricht der Summe von Urlaubserlebnissen und einer unkomplizierten Reiseorganisation. Statt auf die Aussagen Dritter etwas zu geben, empfiehlt sich stets der Eigentest.