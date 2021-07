17. bis 19.09.21 in Bochum: Leitidee – Der Ideenwettbewerb

Leitidee ist der Bochumer Ideenwettbewerb für jeden, der eine Idee hat und diese einmal richtig auf Herz und Nieren testen will. An drei Tagen führst Du gemeinsam mit erfolgreichen Gründerinnen und Gründern der Start-Up-Szene das Business-Model-Prototyping Deiner Idee durch und erhältst qualifizierte Impulse von Gründerinnen und Gründern, die genau wissen, wie man aus einer Idee ein erfolgreiches Start-up macht.

Dabei werden Mut und Kreativität belohnt! Den Gewinnern von Leitidee winken attraktive Preise und ein starkes Netzwerk!

Leitidee legt Deinen Business Grundstein: In Vorträgen und Workshops erhältst Du Einblicke in unternehmerisches Denken und wertvolle Impulse, um aus Deinem Traum Wirklichkeit zu machen.

Das Programm des Wochenendes vom 17. September bis zum 19. September hat es in sich: Der Bochumer Ideenwettbewerb Leitidee startet am Freitag in der Bochumer City. Neben den ersten Impulsen und spannenden Fachvorträgen von etablierten Coaches steht vor allem das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Danach beginnst Du gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren mit der Ausarbeitung Deiner Idee und erhältst erste Anregungen und Ratschläge. Abends lassen wir den ersten Tag gemeinsamen ausklingen.

Spannende Präsentationen von Bochumer Start-ups eröffnen den Samstag: Vor Ort tauchst Du in die Gründerszene Bochums ein und erlebst hautnah, wie ein erfolgreiches Start-up arbeitet. Business- Basics geben Dir neue Impulse für die anschließende Intensivphase, in der Du an Deinem Projekt arbeitest. Hintergrundinformationen, Erfahrungen und Praxiswissen erfolgreicher Start-ups zeigen Dir was gute Gründungsideen brauchen.

Am Sonntagvormittag geht es direkt in die heiße Phase der Arbeit an der eigenen Idee: Du bereitest die Abschlusspräsentation vor und erhältst tatkräftige Unterstützung von erfolgreichen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern. Deine ausgefeilte Präsentation stellst Du anschließend bei einem Pitch einer Jury vor und erhältst dabei konstruktives Feedback von innovativen Gründerinnen und Gründern aus der Region.

Unabhängig von der Platzierung profitierst Du von den Tipps und Kontakten des Wettbewerbs. Du lernst hier die richtigen Leute kennen, um Dein eigenes Netzwerk auszubauen. Dies stellt somit den eigentlichen Hauptgewinn dar. Jetzt bist Du so weit, Deine Geschäftsidee auf die nächste Stufe zu heben. Nutze Deine Möglichkeit und werde Teil der begeisternden Start-up-Szene im Ruhrgebiet.

Das komplette Programm findest Du HIER als pdf

Kontakt:

Pascal Beer, Wirtschaftsförderung Bochum GmbH

Telefon: +49 234 61063 194

E-Mail: [email protected]