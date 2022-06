25 Jahre „ZimmerImRevier“: Die Montagezimmer-Vermietung mit dem Super-Service

Was ist das Besondere an „ZimmerImRevier, der Montagezimmer-Vermietung mit Sitz in Herne – mitten im Ruhrgebiet? Zunächst ist die Entstehungsgeschichte etwas Besonders, weil eine einzelne Frau, Tina Dietrich, vor 25 Jahren ganz klein auf wenigen Quadratmetern mit dieser Idee angefangen hat – und bis heute, trotz aller Bau- und Wirtschaftskrisen, ihr Unternehmen mit sicherer Hand geführt hat. Heute ist ZimmerImRevier bundesweit tätig, ist auf 20 MitarbeiterInnen angewachsen, Personalfluktuation gibt es kaum.

Auch der Oberbürgermeister von Herne, Dr. Frank Dudda, gratulierte bei der 25-Jahrfeier von ZimmerImRevier

ZimmerImRevier ist bis heute eine Familie geblieben. Man hält zusammen, jede/r fühlt sich verantwortlich, jede/r trägt bei zur Menschlichkeit, die der Gründerin so viel bedeutet. ZimmerIm Revier tauscht nicht aus, ZimmerImRevier wächst einfach…

Es wird sich gekümmert um die Vermieter!

Das Zweite, was ZimmerImRevier so besonders macht, ist der Kontakt zu den vielen Vermietern, die in den allermeisten Fällen Privathaushalte sind, die ihre Ferienwohnungen an Monteure vermieten. Häufig sind diese Wohnungen Teil des eigenen Eigenheims von älteren Ehepaaren, deren Kinder das Nest verlassen haben. Häufig ist mit der Vermietung eine persönliche Verbindung zu den Gästen verbunden, die nicht selten Stammgäste geworden sind. Monteure bleiben lange, Monteure sind angenehme Mieter, Monteure bringen häufig Flair aus anderen Kulturen mit. Monteure bereichern das Leben ihrer Gastgeber.

Auf der Jubiläumsfeier hat mir ein typisches älteres Vermieter-Paar erzählt, dass sie heute nahezu ganzjährig Einnahmen und Gäste haben, dass die Betreuung von ZimmerImRevier einfach einmalig ist – und dass sie ihre Gäste sehr zu schätzen wissen im Vergleich zu privaten Ferienwohnung-Mietern.

ZimmerImRevier fühlt sich dermaßen verantwortlich für die vielen, vielen Vermieter, dass es häufig sogar Dankbarkeitsgeschenke gibt zu Festtagen. Das Ehepaar erzählte mir, wie die Mitarbeiterinnen von ZimmerImRevier sich täglich telefonisch erkundigt hatten, als es in der Montagewohnung einen Coronaausbruch gab und die Gäste unter Quarantäne standen. Bei ZimmerImRevier bleibt niemand allein. Die Menschlichkeit ist das Alleinstellungsmerkmal und gilt für alle drei Parteien: Vermieter, Firmenkunden, Gäste.

Firmen erhalten Super-Service

Auch die so wichtigen Firmenkunden sind begeistert von dem Service von ZimmerImRevier. Keine anonymen Anfragen per Kontaktformular, keine Callcenter-Ansprechpartner, keine komplizierten Buchungs-Prozesse – man ruft einfach an und erhält innerhalb kürzester Zeit (meistens innerhalb einer Stunde) konkrete Angebote. Es sei denn, es ist alles ausgebucht in räumlicher Nähe zum Einsatzort – leider kommt auch das vor, da Montagezimmer händeringend gesucht werden – nicht nur von Baufirmen…

25 Jahre ZimmerImRevier

Etwa 100 Vermieter, Firmenkunden und Freunde waren gekommen zur 25-Jahrfeier von ZimmerImRevier

Bei der 25-Jahrfeier am 11. Juni 2022 waren viele Vermieter und auch Firmenkunden nach Herne gekommen, um ausgiebig mit Tina Dietrich und ihrer Belegschaft zu feiern. Tatsächlich ging die wunderschöne Feier kurz vor Vollmond bis in die Nacht und es wurde getanzt. Typisch für ZimmerimRevier gab es nicht nur lecker Essen und Trinken, sondern auch einen kleinen „Budenzauber“ mit Dosenwerfen, Glücksrad und Spielen. Und natürlich mit vielen, vielen „Danke-schön-Preisen“ für die Gäste, die an den Buden Schlange standen und sich gerne vergnügten.

Ich wünsche ZimmerImRevier alles erdenklich Gute für die Zukunft. Heute sind sogar die beiden Söhne der Gründerin mit dabei – aus dem reinen Frauenunternehmen ist zwischenzeitlich ein Betrieb geworden, der sein Alleinstellungsmerkmal „Menschlichkeit“ auch geschlechterübergreifend wunderbar natürlich und glaubwürdig lebt und feiert.

Und hier das Video mit der Jubiläumsrede von Tina Dietrich und ihren Mitarbeitern. Hab ich mit dem Smartphone aufgenommen – darum so unperfekt 😉 Aber lohnt sich, zu gucken! Denn man spürt, wie wahr alles ist. Das macht Mut und gibt Hoffnung, dass es auch heute noch menschliche Betriebe gibt, die gesund sind und stark.

