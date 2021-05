Arbeitslos – sich selbstständig machen, Ideen?

Viele Menschen, die arbeitslos werden, erleben frustriert, dass all ihre Bewerbungsbemühungen vergeblich bleiben. Irgendwann kommt der Moment, wo aus der Frustration Panik wird, weil das ALG I ausläuft und der Absturz in SGB-II-Leistungen (Hartz IV) droht. Leider sind die Fördermöglichkeiten für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit so zurückgeschraubt worden, dass dieser Weg für viele nicht mehr funktioniert – schließlich braucht man für einen eventuellen Gründungszuschuss sechs Monate Restanspruch auf ALG I. Also was tun, wenn die Versicherungsleistung ausläuft? Hier einige Ideen, mit denen sich in Deutschland Menschen aus der Arbeitslosigkeit selbstständig machen.

Solo-Selbstständige und nebenberuflich Selbstständige

Zusammengerechnet sind knapp zehn Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland selbstständig. Allerdings sind da auch viele bei, die nebenberuflich Einkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit beziehen. Rentner, Mütter (und Väter) mit Kindern, Beamte… vielen reicht es, einige hundert Euro monatlich zu erwirtschaften. Lässt man sich auf eine Solo-Selbstständigkeit ein, merkt man schnell, dass der bürokratische Aufwand (Buchhaltung und Verwaltung) erträglicher ist als zunächst befürchtet. Solo-Selbstständige, die ihren Lebensunterhalt komplett über ihre Einnahmen finanzieren müssen, sind häufig so genannte Freelancer. Sie erhalten Aufträge von Agenturen, Bildungsträgern, Freelancer-Vermittlern, Verlagen, Unternehmen etc. und müssen nicht ständig Kunden-Akquise betreiben..

Ideen für eine Selbstständigkeit

Die meisten Solo-Selbstständigen gründen mit sehr wenig oder gar keinem Eigenkapital. Erforderlich sind allerdings Internet und eine Computerausstattung und eventuell ein PKW.

Folgende Bereiche eignen sich z.B. für Freelancer:

Design und Webdesign (fangen Spitzen für Agenturen ab)

Texter (ebenfalls für Agenturen)

Dozenten und Trainer (für Bildungsträger und private Akademien)

IT-Dienstleister (werden meist über Freelancer-Plattformen vermittelt)

in allen Branchen, in denen die Auftragslage stark schwankt und über Freelancer aufgefangen wird

Dienstleister der Plattform-Ökonomie (Fahrer, Putzkraft, Crowd-Worker, Texter…)

Folgende Bereiche eignen sich z.B. für Solo-Selbstständige

Als unabhängiger Solo-Selbstständiger ist der Aufwand für die Kundengewinnung sehr viel höher, was dann die Betriebskosten erhöht. Das kann sowohl von Vorteil als auch von Nachteil sein. Als Solo-Selbstständiger bzw. Freiberufler arbeitet man ständig an der eigenen Reputation und ist viel unterwegs, um die entscheidenden Netzwerke zu pflegen. Eine erfolgreiche Selbstständigkeit lebt von Beziehungen – und diese zu pflegen gibt Selbstsicherheit und eine gute Basis für „magere Zeiten“. Allerdings kann man als Solo-Unternehmer in der Regel nur ein Drittel der investierten Arbeit und Zeit abrechnen – das muss mit den Honorarsätzen aufgefangen werden.

IT-Dienstleister

Nachhilfe und Leistungsförderung für Kinder und Jugendliche

Coaching und Beratung für Privatkunden (sehr schwer bei Selbstzahlern)

Unternehmensberatung (Interims-Management, Beratung über Förderprogramme und Beratung zur Effizienzsteigerung häufig erfolgreich)

Dienstleister für Marketing (speziell Online-Marketing und Social Media)

Influencer/ Affiliate-Marketing/ Content-Produzent/ Fotografie

Handwerksdienstleistungen

Musiklehrer für private Kunden und Institutionen

freiberuflicher Künstler und Designer

Erziehung, Psychologie, Therapie und Sozialarbeit

E-Commerce

PR und Unternehmenskommunikation

E-Learning

Beispiele für Selbstständigkeit in einem System

Viele Menschen suchen ihr Glück und ihren Erfolg im Strukturvertrieb. Doch die Erfahrung zeigt, dass nur sehr wenige von ihnen es schaffen, daraus eine tragfähige Selbstständigkeit zu entwickeln. Versprochen wird traditionell viel im MLM-Bereich, da ja das System darauf beruht, neue Vertriebler anzuwerben – doch die Realität sieht oft anders aus. Meine Empfehlung: Gern probieren, wenn man die Community des Systems mag und sich dort wohl fühlt – doch nicht alle Hoffnungen hineinlegen. Das könnte ein böses Erwachen geben…

MLM/ Strukturvertrieb (meist kleine monatliche Gewinne, hoher Aufwand, sehr selten als Vollerwerbsselbstständigkeit)

Franchise (meist erfordert diese Selbstständigkeit Eigenkapital. Es gibt gute und schlechte Systeme. Genau die Verträge prüfen!)

Beispiele für Selbstständigkeit mit Angestellten Und Finanzierungsbedarf

Gastronomie

E-Commerce

Die klassischen Freiberufler-Bereiche wie Arzt, Anwalt, Architekt…

Einzelhandel

Der Weg zum Selbstständigen ist mit Hindernissen gepflastert – keine Frage. Doch trotz all der Probleme und Schwierigkeiten werden erstaunlich wenig Selbstständige wieder arbeitslos. Als ich damals die eingetragene Genossenschaft für Existenzgründer gegründet habe, ist von den über 500 Gründern, die wir begleitet haben, so gut wie niemand wieder in den Bezug von ALG I oder ALG II gefallen. Zwar haben auch nur die Wenigsten ein Unternehmen mit abhängig Beschäftigten aufgebaut. Doch zurück in eine abhängige Beschäftigung wollte auch kaum jemand – trotz Alledem und Alledem…

Meine Tipps für alle Gründungswilligen

Googlet Euch die Finger wund, bevor Ihr Experten aufsucht. Nur wer gut vorbereitet ist, erntet den Respekt der öffentlichen Berater bei der Arbeitsagentur, der IHK, der Wirtschaftsförderung, bei Steuerberatern, Mentoren und Kreditinstituten.

Für die Erstellung des Businessplans und der Marketing-Strategie gibt es (falls Ihr arbeitssuchend seid) den AVGS (Arbeits- und Vermittlungsgutschein) als Ermessensleistung. Darüber könnt Ihr Euch kostenlos beraten lassen. Unbedingt nutzen! (Hier Infos bei fuer-gruender.de)

Netzwerke sind viel entscheidender als Kaltakquise. Erliegt nicht der Illusion, Ihr würdet mit Eurer Website oder Eurem Businessprofil im Netz gefunden. Der Erstkontakt erfolgt meist über Empfehlungen – erst dann beginnen potentielle Kunden, Euch zu googlen…

Und nie vergessen: „Hunger ist des Arbeiters bester Freund“. Alle Gründer haben zu Anfang Träume davon, wie sich ihr Business entwickeln wird. Erst wenn die finanziellen Ressourcen schwinden, wird man als Selbstständiger so richtig wach und beginnt, über sich hinauszuwachsen. Das ist völlig normal. Und kann auch ganz schön glücklich machen – immerhin ist und bleibt man sein eigener Herr…

Lesenswert! Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 56 Seiten zur selbstständigen Erwerbstätigkeit in Deutschland 2020