Ein Logo selbst erstellen, online

Für jedes Unternehmen ist ein Logo eine Art Gesicht. Deshalb ist es wichtig, ein hochwertiges und einprägsames Bild zu schaffen. Haben Sie noch nie mit Design gearbeitet? Das ist kein Problem. Der Logo-Builder und -Editor ist genau das Richtige für Sie – stellen Sie Ihr Logo einfach durch Ziehen und Ablegen der richtigen Elemente zusammen.

Über Turbologo Logo Builder

Der Designer richtet sich an Unternehmen, die heute ein professionelles Logo benötigen. Wenn Sie keine Zeit haben, sich mit Freiberuflern zu beschäftigen und die Grundlagen des Designs zu erlernen, ist dies genau das Richtige für Sie. Mit diesem Logo-Builder können Sie Ihr erstes Logo selbst erstellen und es sofort verwenden.

Gute Logos sind leicht zu erkennen: Sie sind schnell einprägsam, skalierbar, zeitlos und sehen sowohl online als auch in Printformaten gut aus. Berühmte Logos sind einfach, aber einzigartig und bewährt. Beginnen Sie mit einem Konzept, das ist sehr wichtig.

Wenn Sie mit der Erstellung fertig sind, können Sie Ihr Logo als Datei herunterladen oder auf verschiedene Papiermedien drucken. Die Zahl der Möglichkeiten ist enorm!

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Wie man ein Logo erstellt

Wenn Sie sich noch nicht bei Turbologo registriert haben, können Sie dies mit Ihrer E-Mail, Ihrem Facebook- oder Google-Konto tun. Sind Sie bereits registriert? Um ein Logo online zu entwerfen, loggen Sie sich ein, suchen Sie auf der Startseite nach „Logos“ und klicken Sie auf eine leere Seite oder Vorlage.

Suchen Sie Ihre Logovorlage

In der umfangreichen Bibliothek finden Sie viele anpassbare Logovorlagen. Sie können Logo-Layouts für alle Arten von Unternehmen auswählen: Spiele, Lebensmittel und Getränke, Sport und mehr.

Passen Sie Ihr Logodesign an

Arbeiten Sie Ihr Logodesign sorgfältig aus, damit es wirklich zu Ihrer Marke passt. Wählen Sie die richtigen Schriftarten, ändern Sie die Farbkombinationen und fügen Sie Ihren eigenen Text und Ihre eigenen Bilder hinzu, damit das Logo das Wesen Ihres Unternehmens genau widerspiegelt.

Werden Sie kreativ mit verschiedenen Funktionen

Erstellen Sie ein Logo ganz einfach online mit dem Drag-and-Drop-Tool. Es stehen Millionen von Symbolen, Bildern, Aufklebern und Vektorbildern zur Auswahl. Experimentieren Sie mit grafischen Werkzeugen: Drehen Sie Bilder, fügen Sie einen Filter oder eine spektakuläre Animation hinzu.

Wenn Sie mit der Erstellung Ihres Logos fertig sind, fügen Sie das neue Logo einfach zu all Ihren Marketing- und Unternehmensmaterialien hinzu. Speichern Sie das erstellte Logo im JPEG-, PNG- oder sogar PDF-Format für den Druck. Teilen Sie es in all Ihren sozialen Netzwerken.

Logo Builder erfordert keine spezielle Ausbildung. Sie werden überrascht sein, wie einfach es ist, Ihr eigenes Logo kostenlos und ohne einen Grafikdesigner zu erstellen. Sie können es für soziale Medien, Webgrafiken oder Visitenkarten verwenden.

Beurteilen Sie Hunderte von Logovorlagen für jede Richtung, sei es Dienstleistung, Handel, Schönheitsindustrie, Tourismus, Bildung, Ihre Wahl. Ein Logo online zu erstellen, ist selbst für Anfänger einfach – ein schönes Emblem wird sehr schnell auf dem Bildschirm erscheinen.

Erstellen Sie Ihre eigene Marke

Keiner kennt Ihr Unternehmen besser als Sie selbst. Verschwenden Sie also nicht Ihre Zeit und Ihr Geld an einen externen Experten – Turbo Logo Designer sagt Ihnen, wie Sie jede Lösung zum Leben erwecken können. Sie können online kostenlos ein Logo in englischer Sprache erstellen, indem Sie eine geeignete Schriftart aus Dutzenden von bereits eingebauten Elementen auswählen.

Ein neues Unternehmen zu gründen ist harte Arbeit, aber ein Logo zu entwerfen ist ein spannender Prozess. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, nutzen Sie Ihre Fantasie und verwenden Sie den Logo-Designer, dem Millionen von Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen.

Und hören Sie nicht damit auf! Der Logo-Konstrukteur ermöglicht es Ihnen, Visitenkarten, Briefköpfe, Grafiken für soziale Netzwerke zu erstellen – alle Materialien und Ressourcen mit dem Logo des Autors, die Ihrem Unternehmen helfen werden, zu arbeiten und sich zu entwickeln.

Gestalten Sie gemeinsam mit Ihrem Team

Design Builder wurde entwickelt, um das Wachstum Ihrer Marke zu unterstützen. Wenn Sie ein Startup gründen oder ein Unternehmen aufbauen, erstellen Sie Ihr eigenes Logo. Im Editor finden Sie zahlreiche Bearbeitungswerkzeuge, Farbpaletten und Designelemente, die Ihr Logo unwiderstehlich machen werden. Sie können auch mit Ihren Kollegen an jedem Gerät und überall auf der Welt an dem Entwurf arbeiten.

Vergewissern Sie sich, bevor Sie Farben auswählen, dass Ihr Bild die richtige Idee vermittelt. Wenn Sie mit Schwarz und Weiß beginnen, können Sie sich zunächst auf die Idee konzentrieren. Wählen Sie dann eine Farbpalette, mit der Sie sich von Ihren Mitbewerbern abheben können und die die Einheitlichkeit des Unternehmensstils gewährleistet.