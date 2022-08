Treffen Sie die globalen Unternehmen, die in einem Coworking Space gegründet wurden

Da die Welt immer stärker von der Technologie abhängt, wenden sich die Menschen an Coworking Spaces, um ihren Arbeitsplatz zu finden. Sie sind sich zunehmend bewusst, wie viel Geld sie dadurch sparen können und wie sie sich damit einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt verschaffen können.

Durch eine glückliche Fügung des Zeitpunkts haben sich Coworking Spaces in den letzten Jahren immer weiter verbreitet und tauchen jetzt überall auf der Welt auf. In den USA gibt es etwa 7.000 solcher Räume, in denen Fachleute zusammenkommen können, um sich zu vernetzen und mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, da sie in der Regel von gemeinnützigen Organisationen betrieben werden, die Büroräume für Unternehmer auf monatlicher Basis gegen geringe Pauschalgebühren vermieten.

Beim Coworking teilen sich Mitarbeiter verschiedener Unternehmen einen Büroraum, was Kosteneinsparungen und Bequemlichkeit durch die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen ermöglicht, z. B. Ausrüstung, Versorgungseinrichtungen, Empfangs- und Reinigungsdienste und in einigen Fällen Erfrischungen und Paketannahme[1]. Es ist attraktiv für unabhängige Unternehmer, unabhängige Wissenschaftler, Fernarbeiter, digitale Nomaden und Menschen, die häufig reisen.

Immer mehr Menschen, die auf Reisen Büroräume mieten, erkennen, was für eine großartige Möglichkeit es für Unternehmer ist, ihre Idee zu testen und ihr Unternehmen auf den Weg zu bringen. In vielen Fällen ist das alles, was es für ein erfolgreiches Start-up braucht. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einige dieser Unternehmen vor, die in Coworking Spaces auf der ganzen Welt gegründet wurden!

Ein Unternehmen, das in einem Büroraum gegründet wurde, ist Onyx Collective, eine globale Beratungsagentur mit Büros in 20 Ländern weltweit. Der Gründer des Unternehmens, Paul Svekla, startete sein Startup, als er ein Büro für seine Familie in Florida brauchte, um eine Fitness-App zu entwickeln. Er nutzte den Coworking Space von Onyx Towers als Full-Service-Konferenzraum und zog vollen Nutzen aus der offenen Architektur.

Der Coworking Space ermöglichte es ihm, einen Konferenzraum zu mieten und sogar die Küche zu nutzen, was es ihm erleichterte, Meetings abzuhalten, während er noch unterwegs war.

Auch einige andere Unternehmen haben sich in Coworking Spaces niedergelassen, die dem Coworking Space Wien ähneln, wie z.B. ThisEats.com, ein in Boulder ansässiger Essenslieferdienst, der von zwei Brüdern gegründet wurde und sich inzwischen zu einem internationalen Unternehmen mit Niederlassungen in Boulder und Denver sowie in anderen Städten der Welt entwickelt hat. Eine weitere Erfolgsgeschichte eines Coworking Space ist Founders Base, ein Coworking Space in London, der in der Inc. 5000-Liste der wachstumsstärksten Unternehmen aufgeführt ist, und zwar vier Jahre in Folge.

Dies sind nur einige Beispiele für neue Unternehmen, die in Coworking Spaces gegründet wurden und seitdem zu erstaunlichen Höhenflügen angesetzt haben.

Das Schöne an Coworking Spaces ist, dass Sie ein kleines Büro zu einem niedrigen Preis mieten können und so einen Fuß in die Tür bekommen.

Wenn Ihr Unternehmen wächst, können Sie in größere Arbeitsräume expandieren oder sogar selbst einen Coworking Space gründen und von da an ein echter Coworking Space-Pionier sein. Coworking Spaces werden Ihnen in vielerlei Hinsicht zugute kommen.

Warum sollten Sie es also nicht selbst ausprobieren?