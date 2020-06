Von Superhelden und smarten Chips – mikroelektronische Schlüsseltechnologien auf dem ersten Digitaltag

Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS – Digitaltag am 19. Juni 2020: Dazu gehören beispielsweise miniaturisierte – also extrem kompakte – Nahinfrarotspektrometer, die in mobile Geräte integriert werden können. Auf diese Weise könnten zukünftig mit dem Smartphone die Qualität und der Reifegrad von Lebensmitteln festgestellt oder die Umgebung auf Schadstoffbelastungen geprüft werden.

Auch in der Medizin finden sich zahlreiche Anwendungen von innovativen Mikrosystemen. So entwickelt das Fraunhofer IPMS beispielsweise Sensorik zur nicht-invasiven Diagnose von Mittelohrentzündungen und Ionenmobilitätsspektrometer, mit denen die Atemluft von Patienten analysiert und so bestimmte Erkrankungen nachgewiesen werden können.

Neben innovativen Technologien wird auch das Superhelden-Potential des Ingenieurs-Berufs vorgestellt: ein Ingenieur des Dresdner Forschungsinstituts spricht live über seinen Karriereweg.

Die Expertenvorträge des Fraunhofer IPMS sind kostenfrei zugänglich, für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Darüber hinaus stellt das Dresdner Forschungsinstitut im Rahmen eines Online Speed Recruitings Karrierechancen am Fraunhofer IPMS vor. Weiteres Highlight ist das digitale Fraunhofer-Escape Game.

Der Digitaltag wird von der Initiative „Digital für alle“ realisiert. Der Aktionstag soll Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammenbringen und eine Plattform bieten, um unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten und gemeinsam über die Chancen und Herausforderungen zu diskutieren.

Weitere Informationen sowie Anmeldung unter:

https://www.ipms.fraunhofer.de/de/features/Digitaltag2020.html

Ansprechpartnerin:

Sandra Maria Stumpe

Manager Marketing & Events

Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS

Maria-Reiche-Str. 2

01109 Dresden

Telefon +49 351 88 23-249