Warum sollte man seinen Kommunikationsstil verbessern?

Gelingende Kommunikation ist wohl in Netzwerken aus Biologie, Physik und Technik selbstverständlich, doch bei uns Menschen weniger. Tauscht sich ein Baum mit seiner Schmarotzerpflanze aus, sind da keine aus Gedanken und Gefühlen bestehenden Interpretationen im Spiel. Kommunizieren vernetzte Geräte miteinander wie eine Glühbirne mit Amazons Alexa, werden die Daten zwar analysiert und verwertet – doch ebenfalls völlig emotionsfrei.

Wir Menschen sind im Vergleich zu Tieren noch weiter gehandicapt in gelingender Kommunikation, weil wir wertebasiert agieren. Was also kann man tun, um trotz alledem so zu kommunizieren, dass wir die Ergebnisse erreichen, die wir erreichen wollen?

Kommunikation und Absicht

Zunächst müssen wir definieren können, was wir grundsätzlich mit unserem Kommunikationsstil/ unserer Kommunikationspersönlichkeit erreichen wollen. Wollen wir erfolgreich sein? Wollen wir alles richtig machen? Wollen wir in den Wettkämpfen des Lebens siegreich sein? Wollen wir Liebe empfangen und Liebe geben? Beliebt sein, beeindrucken, möglichst unsichtbar sein, logisch berechnen oder einfach Lust erfahren?

Was für ein Persönlichkeitstyp bin ich?

Es ist also hilfreich, zunächst unseren Persönlichkeitstypen zu identifizieren. Es gibt einige von mir sehr geschätzten Tests, die hier weiterhelfen. Zum einen der Myers Briggs Test (MBTI),der auf Theorien des Psychologen Carl Gustav Jung zurückgeht. In nur 10 Minuten kann im Test 16 Personalities erstaunlich exakt herausfinden, zu welchen Typen man gehört. Im Enneagram-Test gibt es 9 Persönlichkeitstypen, welche die Auswertung aus den MBTI-Tests entweder bestätigen – oder zeigen, dass man sich sehr unsicher ist in Bezug auf die eigene Persönlichkeit.

Grundlegende Absicht und Wirklichkeit

Wir sind nun also vielleicht Forscher, Helfer, Hedonist, Unternehmer oder Diplomat…. Die einen sind sich aus der Kindheit heraus treu geblieben, andere haben sich im Laufe ihrer Reifung verändert. Nun können wir uns fragen: Welchen Kommunikationsstil möchte ich HEUTE pflegen? Möchte ich befrieden, gewinnen, unterstützen oder in Ruhe mein Leben leben?

Es gibt viele Gründe, den Kommunikationsstil zu trainieren. Im Beruf ist die Notwendigkeit am häufigsten. „Everybody’s Darling ist Everybody’s A….“ stimmt ganz einfach. Wir Menschen wissen unser Umfeld so zu nutzen, dass wir Vorteile daraus ziehen können. Daraus ergibt sich, dass Menschen ohne die Fähigkeit zum Widerstand entweder ausgenutzt, misshandelt oder ignoriert werden. Achtung erhält man nur dadurch, dass man sich in irgendeiner Form als Persönlichkeit erweist.

Im Privaten sind die Kommunikationsirrtümer zwar mindestens so katastrophal wie im Beruf (Gewaltverbrechen werden in der Regel im privaten Umfeld ausgeübt), doch leider denken die allermeisten Menschen bei Rhetorikkursen und Trainings zum Kommunikationsstil nur an Beruf und Business: Führung, Verhandlung, Motivation, Durchsetzungsvermögen… Was im Privaten passiert, geht keinen was an?

Den Kommunikationsstil der Absicht entsprechend optimieren

Nun kennen wir also unsere/n Persönlichkeitstypen und können benennen, was unsere grundlegende Absicht in der Kommunikation ist. Wir haben schriftlich formuliert, was wir für Kommunikationsziele verfolgen, egal ob beruflich oder privat. Ich zum Beispiel möchte Menschen begeistern und motivieren. Ich möchte Spaß und Sinn. Ich möchte die Kontrolle über mich behalten und mich keiner Fremdbestimmung unterwerfen.

Fehler in der Kommunikation beseitigen

Authentizität

Der häufigste Kommunikationsfehler ist die Unfähigkeit, eindeutig zu kommunizieren. Wenn Worte etwas ganz Anderes sagen als Mimik, Gestik, Körpersprache, spürt das unser Gegenüber und ist misstrauisch. Die Einen versuchen, wie ein Schauspieler ihren kommunikativen Auftritt zu trainieren, die Anderen (wie ich) versuchen sich darin, Worte, Klang und Ausdruck authentisch in Übereinstimmung zu bringen.

Empathie

Der nächste Kommunikationsfehler liegt in der Unfähigkeit, in den Kommunikationspartner „hineinzukriechen“. Wir Menschen sind voller Interpretationen, Wertungen. Wir versuchen, über Einordnungen Sicherheit zu erlangen. Selbst wenn ich meinen Kommunikationspartner bestmöglich manipulieren und in meinem Sinn gefügig machen will, muss ich empathisch sein. Ansonsten bleibt mir beim Austausch von Botschaften nur überlegende Gewalt. Entweder, ich kann drohen und strafen – oder ich brauche Empathie, um meine Ziele zu erreichen.

Achtsamkeit

Eine weitere Störungsquelle ist Ungeduld. Schnell soll es gehen, man will logische Ergebnisse wie in der unbelebten Welt. Menschen sind aber keine vernetzten IoT-Geräte. In Trainings kann man lernen, zuzuhören, sich selbst zurückzunehmen, Geduld zu entwickeln. Gerade für Führungskräfte ist es eine wichtige Tugend, ihren Mitarbeitern zuhören zu können, anstatt nur zu erklären, zu delegieren, zu dozieren, Anweisungen zu geben… Klar, man hat ja nie Zeit für die viel gepriesene Achtsamkeit. Und da ist auch die Sorge, durch solch ein Verhalten die Mitarbeiter zu „verwöhnen“ und sie zu Beschwerden und Ausflüchten zu erziehen.

Üben, üben, üben

Es gibt noch viele weitere Störungsquellen in der Kommunikation. Sich professionell zu schulen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wir müssen zwar nicht so perfekt kommunizieren können wie der Baum und sein Efeu – doch zumindest kann man sich (auch in der Kindererziehung) darin verbessern, lösungs- und zielorientiert Informationen mit anderen Menschen auszutauschen. Nur Mut!