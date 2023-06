Nachhaltiges Drucken – worauf es ankommt

In einer Welt, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer wichtiger werden, müssen auch in der Druckindustrie umweltfreundlichere Alternativen gefunden werden. Denn konventionelle Druckverfahren können einen enormen ökologischen Fußabdruck hinterlassen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten belasten. Doch zum Glück gibt es heute nachhaltige Drucksachen, die speziell darauf ausgelegt sind, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Moderne Anbieter wie www.flyerpilot.de arbeiten entsprechend nachhaltig und bieten Ihnen gleichzeitig hervorragende Qualität. Worauf es bei nachhaltigen Drucksachen ankommt und welche Vorteile sie bieten, wollen wir in diesem Artikel genauer unter die Lupe nehmen.

Definition nachhaltiger Druckerzeugnisse

Bild von Gert Lemmens auf Pixabay

Nachhaltige Drucksachen zeichnen sich durch ökologische und soziale Nachhaltigkeit aus. Dazu gehören ökologische Materialien, umweltfreundliche Druckverfahren und Ressourcen schonende Produktionsprozesse. Ziel ist es, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte herzustellen.

Umweltauswirkungen

Konventionelle Druckerzeugnisse können erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Bei der Herstellung von Druckfarben werden oft große Mengen an Wasser, Energie, Chemikalien und Lösungsmitteln verbraucht, die in die Gewässer gelangen und dort zu Wasserverschmutzung und Umweltschäden führen.

Zudem wird häufig Papier aus nicht verantwortungsvoller Forstwirtschaft verwendet, was zur Abholzung von Wäldern und zum Artensterben führen kann. Auch die Entsorgung von Papier- und Druckabfällen ist problematisch. Denn beim Druckprozess fallen auch erhebliche Mengen an Abfällen wie Papierreste, Farbdosen, Chemikalienbehälter und Verpackungsmaterial an.

Beim Bedrucken von Papier und anderen Materialien können außerdem schädliche Luftschadstoffe wie flüchtige organische Verbindungen (VOC), Stickoxide und Feinstaub freigesetzt werden. Diese Schadstoffe tragen zur Luftverschmutzung und zum Klimawandel bei.

Nachhaltige Druckverfahren

Eine Möglichkeit, die Umweltauswirkungen von Druckerzeugnissen zu reduzieren, ist die Verwendung von Recyclingpapier oder FSC-zertifiziertem Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Diese Papiere sind nachhaltiger und schonen die natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Auch vegane Tinten und Farben auf pflanzlicher Basis können zur Nachhaltigkeit beitragen. Sie enthalten keine Chemikalien oder tierischen Produkte und können recycelt oder leicht biologisch abgebaut werden.

Ökologische Druckverfahren

Ein weiterer wichtiger Aspekt nachhaltiger Druckerzeugnisse ist der Einsatz ökologischer Druckverfahren. Diese reduzieren den Einsatz von Chemikalien, Energie und Wasser bei der Herstellung und erzeugen dadurch weniger Abfall. Beispiele für ökologische Druckverfahren sind die Verwendung von Sojatinte, der wasserlose Druck und der Einsatz erneuerbarer Energien in Druckereien.

Sojatinte: auch bekannt als Soja- oder Sojaöltinte, ist eine Tintenart, die aus Sojaöl hergestellt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Tinten, die oft auf Erdölbasis hergestellt werden, bietet Sojatinte einige Umweltvorteile. Sie wurde entwickelt, um den Einsatz von Petrochemikalien in Druckfarben zu reduzieren und die Abhängigkeit von begrenzten fossilen Brennstoffen zu verringern. Als Hauptbestandteil wird Sojaöl verwendet, das aus erneuerbaren und erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird. Ein weiterer Vorteil von Sojatinte ist ihre geringere Umweltbelastung. Sie enthält weniger flüchtige organische Verbindungen (VOC) als herkömmliche erdölbasierte Tinten.

Kreislaufwirtschaft

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kreislaufwirtschaft und das Recycling. Nachhaltige Drucksachen sollten so gestaltet sein, dass sie wiederverwendet oder recycelt werden können. Auch die umweltgerechte Entsorgung von Druckabfällen ist wichtig, um Ressourcen zu schonen und Abfall zu vermeiden. Wenn wir die Nutzungsdauer von Papierprodukten verlängern und sie am Ende ihres Lebenszyklus recyceln, können wir unseren ökologischen Fußabdruck erheblich verkleinern.

Fazit

Nachhaltige Drucksachen sind eine gute Möglichkeit, den ökologischen Fußabdruck von Unternehmen zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Qualität zu bieten. Mit ökologischen Materialien, nachhaltigen Druckverfahren, Kreislaufwirtschaft und Recycling können wir unsere natürlichen Ressourcen und die Umwelt schonen. Unternehmen, die jetzt bereits auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz achten, werden von ihren Kunden geschätzt und machen sich fit für die Zukunft.