3 Tipps, wie man zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit werden kann #podcast

Als junge Frau wusste ich gar nicht, wer ich wirklich bin. Bin ich nur ein Produkt aus Genmaterial und Umwelteinflüssen? Gibt es mich als eigenständige Persönlichkeit überhaupt? Woran glaube ich und wofür lebe ich? Eine tiefe Lebenskrise zwang mich damals, mich selbst zu therapieren, indem ich anfing, an mir und meinem Glück zu arbeiten. Seit mehr als dreißig Jahren also lebe ich mein „Fitnessstudio“ für die Seele. In diesem Podcast gebe ich drei Tipps, die ich selbst seit geraumer Zeit anwende, um mir auf die Spur zu kommen und mich stets „nur mit dem Besten“ zufriedenzugeben. Würde mich freuen, wenn diese 3 Wege hilfreich sind.

Eva’s Geständnisse vom 28. Januar 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören