Advent, Advent… Heilig oder Horror? #podcast

„Schuldgefühl-Kümmernisse“ in der Adventszeit kenne ich seit Ewigkeiten. Würde ich das in der Tiefe analysieren, würde ich wohl in meiner Kindheit enden bei den Ursachen meiner Weihnachts-Phobie. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Ich war sogar schon dreimal auf dem Weihnachtsmarkt. Kurz und gut, in diesem Podcast erzähle ich, was alles so zusammenkommt, dass die Adventszeit 2022 eher heilig ist als Horror. Hoffe, Euch geht es auch so richtig gut. Eure Eva

Eva’s Geständnisse vom 10. Dezember 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören