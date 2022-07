Anke Ames – Die Künstlerin im Gespräch mit Eva Ihnenfeldt #podcast

Die Dortmunder Musikerin, Malerin und Dichterin Anke Ames sieht sich im Clan der Mütter, Clan der Künstler, der Musiker, der Internierten… Sie erzählt in dem Porträt von den Folgen ihrer Bipolarität, ihrer Biografie, ihrer Kunst, ihrer Lebenssicht, und auch von dem, was sie sich für die Zukunft wünscht – ein Bürgerhaus in Dortmund… Anke Ames möchte in diesem Gespräch mit Eva Ihnenfeldt die Botschaft weitergeben, dass jeder Mensch seinen Stern finden und leben können soll. Wer Kontakt mit Anke Ames aufnehmen möchte:

https://www.ankeames.de/

https://silberbow.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/anke.ames/

Eva’s Geständnisse vom 22. Juli 2022

