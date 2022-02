Apokalyptische Zeiten? Ich weiß es nicht #Podcast

Das erste Mal wurde ich mit der nahenden Apokalypse konfrontiert, als ich 2019 in Hamburg ein Ethik-Barcamp moderte. Ein junges Mädchen aus der Fridays-For-Future Bewegung bewegte uns alle in ihrer Session, in der sie ihre Überzeugung, dass in zwanzig Jahren dieser Planet am Ende sei, leidenschaftlich begründete. Nun, in der Corona-Pandemie, gibt es noch ganz andere Gründe, vom nahen Ende der Welt bzw. vom Ende des Menschen überzeugt zu sein. Einer meiner geliebten Coachees ist sicher, dass in drei Jahren alles vorbei ist. Und was ist mit mir? Was glaube ich?

Eva’s Geständnisse vom 12. Februar 2022

