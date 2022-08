Ausnahmsweise ein #Podcast am Abend

Vielleicht sollte ich häufiger abends meine kleine Aufnahme starten? Morgens bin ich in einer ganz anderen Stimmung als abends. Morgens will ich mein Tagewerk bewältigen, bin darauf geeicht, meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Abends, wenn wirklich alles erledigt ist, kann ich Resümee ziehen, kann das Erlebte vorbeiziehen lassen und bewerten. Morgens schreiben oder sprechen ist der Blick auf das, was kommt – abends schreiben oder sprechen ist der Blick auf das, was war. Morgens ist „Zukunft“, abends ist „Erinnerung“. Schreiben oder sprechen ist „Im Moment sein – ist die Gegenwart“. Nur mal so als Tipp. Es tut gut, zu verdauen, es befreit. Schreiben kann nicht jeder – aber sprechen? Probiert es doch mal aus! (Ihr könnt auch mit einem Partner WhatsApp Sprachnachricht nutzen und Euch gegenseitig etwas senden wie einen Tagebuch-Eintrag).

Eva’s Geständnisse vom 26. August 2022

