Brauchst Du einen Gott? Brauche ich einen Gott? #podcast

Viele von uns kennen die wunderschöne kleine Geschichte von Bertolt Brecht, in der Herr K gefragt wird, ob es einen Gott gäbe. Herr K antwortet, dass die Frage nur dann relevant sei, wenn die Antwort Einfluss auf das eigene Verhalten habe. Hat sie es nicht, ist es unwichtig, ob es einen Gott gibt. Wenn der Glaube an einen Gott jedoch zu Veränderungen führt, hat man sich schon entschieden: „Du brauchst einen Gott“. In dieser Podcast-Folge gestehe ich, ob ich einen Gott brauche – wie sich dieser Glaube im Laufe meines Lebens verändert hat.

Eva’s Geständnisse vom 27. Oktober 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören