Hurra! Endlich habe ich herausgefunden, was ich eigentlich unter „Langeweile“ verstehe – das Gefühl wie damals im Lateinunterricht. Eine Mischung aus Fremdherrschaft und Beklemmung. Nun, heißt das, dass ich endlich lernen kann, Freizeit, Urlaub und all den Kram zu genießen? Natürlich nicht! Und das alles muss sich im heutigen Selbstgespräch der liebe Gott anhören. Gut, dass er so geduldig mit mir ist. 🙂

Eva’s Geständnisse vom 28. Juli 2023

