Der Morgen danach… die Vergangenheitsorgie

Im Gegensatz zu den allermeisten Menschen mag ich es nicht, mich an Vergangenes zu erinnern. Egal, ob aus meiner Kindheit, meiner Jugend oder aus den Jahrzehnten danach – wenn eine Lebensphase abgeschlossen ist, versuche ich, jede künstliche Anekdoten-Wiederbelebung zu vermeiden. Ich lebe im Hier und Jetzt – nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Das ist einer meiner Resilienz-Bauklötze. Gestern habe ich mir dann doch so eine „Vergangenheitsorgie“ gegönnt – mit merkwürdigen Konsequenzen. Und über diese erzähle ich in meinem heutigen Podcast.

Eva’s Geständnisse vom 5. August 2023

