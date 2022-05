Die Heimat verlassen – #podcast

Egal, wie deprimierend eine Heimat ist, schwer ist es, sie zu verlassen. So viele Menschen leiden an ihrem Leben, an ihrer Arbeit, an ihrer Einsamkeit, Routine oder einfach an Langeweile. Warum nur ist es so schwierig, sich einzugestehen, dass man gern anders leben würde? Warum nur ist es so schwierig, sich etwas „Großes“ zu wünschen, etwas Eigennütziges, etwas Unverschämtes, etwas Großartiges? Es scheint weitaus leichter zu sein, die Länder zu wechseln als die innere Heimat.

Eva’s Geständnisse vom 7. Mai 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören