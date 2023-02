Ein-Blick in meine gespaltene Persönlichkeit #podcast

Heute erzähle ich an einem regnerischen Samstagmorgen von meiner seit der Geburt gespaltenen Persönlichkeit. Man sagt ja, in jedem Menschen hausen gleich verteilt ein Heiliger und ein Schurke, doch meine Sichtweise ist anders gelagert. Sowohl der eine Teil von mir als auch der andere tragen die Fähigkeit von „Gut“ und „Böse“ in sich. Sie sind nur eben gaaaanz verschieden, So wie Geschwister ganz verschieden sein können. Würde mich freuen, wenn Euch dieses Geständnis erheitert. Wer weiß, vielleicht gehört ja auch Ihr zu der Sorte Mensch mit einer gespaltenen Persönlichkeit…

Eva’s Geständnisse vom 18. Februar 2023

