Eine Fortbildung in „systemischer Bewusstseinsbildung“ #podcast

Aus einer vagen Idee entwickelt sich ein konkretes Produkt. Im August 2022 startet die erste Fortbildung für „systemische Bewusstseinsbildung“. Zielgruppe sind Langzeitarbeitslose mit besonderen Einschränkungen. Ich als Dozentin/ Moderatorin habe die Aufgabe, die Teilnehmer dabei zu unterstützen, Experten ihrer selbst zu werden. Was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? Welche bekannten Therapien bzw. Methoden empfinde ich als hilfreich, um meine Ziele und Sehnsüchte zu realisieren? Können wir kreativ eigene Lösungen entwickeln für den Stärkungsprozess – hin zur Selbstermächtigung? Welche Ressourcen, Fähigkeiten und Interessen kann ich bei mir identifizieren, ausbilden, beruflich oder ehrenamtlich nutzen? Wie kann ich die hemmenden Barrieren abbauen? Dieses und noch viel mehr sind Inhalte einer Fortbildung in systemischer Bewusstseinsbildung, die ich im August 2022 online starten darf. Sehr aufregend. Möge ich gut sein für meine Teilnehmer/Innen.

Eva’s Geständnisse vom 1. Juli 2022

