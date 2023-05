Einen eigenen Podcast erstellen – warum nicht?

Gestern erhielt ich von einer mir nicht persönlich bekannten Künstlerin per Mail eine lange Liste von Fragen zum Thema „Einen eigenen Podcast starten“. Zwar habe ich mich ein wenig gewundert, dass sie nicht einfach ihre Antworten über Google zusammengesucht hat – doch auf der anderen Seite hat es mir auch Spaß gemacht, ihre Fragen zu beantworten. Ist doch toll, wenn jemand solche Energie und solchen Mut hat, sich mit Stimme und Ausdruck in die Öffentlichkeit zu begeben! In dieser Folge spreche ich darüber, aus welchen Motiven es attraktiv sein kann, einen eigenen Podcast zu starten – und was man eigentlich dafür braucht. Ich selbst nutze Buzzsprout als Podcast-Hosting-Software, aber es gibt natürlich viele (auch viele kostenlose) Alternativen. Würde mich freuen, wenn diese Folge Mut macht, es eventuell auch zu probieren – warum eigentlich nicht?

Eva’s Geständnisse vom 20. Mai 2023

