Einsam und vergessen sich aus dem Fenster stürzen? #podcast

Nun bin ich 64 Jahre alt. Was liegt wohl noch an für diese letzte Phase des Lebens? Will ich noch – wie schon unzählige Male in meinem Leben – neue Projekte starten und neue Leben beginnen? Oder werde ich langsam müde und bescheiden? Oder lebe ich einfach nach dem Motto „Man ist so alt, wie man sich fühlt?“ Versuche ich so lange wie möglich, durch Sport, Ernährung, Schminke und Kleidung mein Alter nach unten zu drücken? Schaffe ich mir wieder ein Haustier an und werde Rentnerin? Tja, so bringt jedes Alter seine Fragen und Entscheidungen mit sich.

Eva’s Geständnisse vom 4. März 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören