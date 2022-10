Eisbrecherrede – was soll das sein? #podcast

Eis zu brechen verknüpfe ich mit diesen Schiffen, die durch zugefrorene Gewässer fahren. Sie haben den Job, eine offene Fahrrinne für andere Schiffe zu brechen. Ein bisschen wie damals, als das Rote Meer auseinanderbrach für den Durchzug der Israeliten – nur ohne Eis… Doch was ist eine Eisbrecherrede? Ich werde in wenigen Tagen eine solche halten müssen, und ich bin total verunsichert, würde mich am liebsten davor drücken. Sich fremden Menschen vorstellen, ihr Zutrauen gewinnen, ihre Herzen erreichen und ihnen das eigene Anliegen erklären – und das alles in vier bis sechs Minuten Zeit! Ok, ich probiere es erst einmal hier im Podcast – da fühle ich mich sicher.

Eva’s Geständnisse vom 8. Oktober 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören