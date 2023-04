Erstaunlich! Und wie war Eure Woche? #podcast

Es gibt Menschen mit einem hervorragenden Gedächtnis. Menschen, die sich nicht nur an Fakten erinnern können, sondern auch an Stimmungen, Erkenntnisse, Gefühle, Verwandlungen. Ich gehöre nicht dazu. Darum bin ich darauf angewiesen, zu schreiben, zu erzählen, über Buchstaben und Klänge zu transformieren. In diesem Podcast erzähle ich von meiner vergangenen Woche. Ich erzähle davon, wie außergewöhnlich und vielleicht auch persönlichkeitsformend diese Woche für mich war. Ach, was wünsche ich mir, dass es mir immer mehr Menschen „nachmachen“ und die neuen Medien nutzen, um federleicht ihre Erinnerungen aufzuzeichnen, mit Buchstaben oder Gesprochenem. So bleibt alles frisch. Ein Mikrofon am Handy reicht ja! Einfach mal plappern und archivieren.

Eva’s Geständnisse vom 22. April 2023

