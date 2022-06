Eva redet – und Frederik hat Geduld… #podcast

Oh mein Gott! Beim Abhören dieses ersten Gesprächs aus der Reihe „Evas Geständnisse“ waren es doch ein wenig arg viel Evas Geständnisse. Frederik und ich kennen uns schon länger und nun weiß ich, wie unsere Treffen auch sonst ablaufen: Eva redet und Frederik hat Geduld. Thematisch geht es um „Mensch sein in der heutigen Zeit“. Als erfahrener Online-Marketing-Dozent, Trainer und Berater hat Frederik viel zu sagen zu Transformation-Krisen, zu digitalen Plattformen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, zu Human Design, und zu den Chancen des digitalen Wandels – wenn er denn mal zu Wort kommt 😉 Und doch kann es sein, dass es sich lohnt, dabei zu bleiben. Immerhin fassen wir Beiden am Ende einen spannenden Entschluss.

Eva’s Geständnisse vom 24. Juni 2022

