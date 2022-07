Merkwürdig, dass ich immer so gern von mir in der dritten Person spreche – ok, egal. Also: Eva und ihr viel zu großer Kopf. In dieser Folge plaudere ich munter vor mich hin über mich als Kind, über meine Schultraumata, über Selbstliebe trotz Alledem und Alledem und über die Gnade, immer wieder „gerettet“ zu werden – natürlich völlig unverdient.

Eva’s Geständnisse vom 30. Juli 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören