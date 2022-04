Frohes Auferstehungsfest wünscht Eva Ihnenfeldt #podcast

Ostern ist für mich etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil ich dann vier Tage hintereinander frei habe, sondern auch, weil ich es so schön finde, an unser aller Auferstehung von den Toten zu glauben! Jedes Jahr wieder eine neue Chance zu bekommen, ganz frisch von vorn anzufangen. Blank geputzt und saftig grün oder in allen erdenklichen Farben. Hinzu kommt, dass ich ja weiterhin leidenschaftlicher „Jesus-People“ bin und diese Ruhrpott-Volksversion der Passion bei RTL fand ich toll. Wenn Jesus heute leben würde… und in Essen von der Polizei verhaftet würde. Schöne Geschichte – so und jetzt „Frohe Auferstehung“ all Ihr lieben Leute!

Eva’s Geständnisse vom 15. April 2022

