Gaskartuschen und Klopapier für den Blackout? #podcast

Die Medien sind voll mit Warnungen: Der Blackout kann kommen! Schützt Euch davor, dass womöglich in diesem Herbst und Winter wochenlang in weiten Teilen Europas nichts mehr an Versorgungs-Infrastruktur funktioniert – nicht einmal das Mobilfunknetz! Doch was mache ich jetzt damit? Glauben oder nicht glauben? Leben nach dem Kölschen Gesetz „Et hätt noch immer jot jejange“? Oder mich eindecken mit Gaskartuschen und Toilettenpapier? Ich weiß ja nicht, was Ihr so tut mit dem drohenden Szenario – ich habe mich entschieden…

Eva’s Geständnisse vom 23. Oktober 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören