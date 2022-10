Glücklich, hoffnungsvoll und tatkräftig #podcast

Seit Donnerstagabend hat sich bei mir ein Schalter umgelegt. War ich in den letzten Monaten bereit, dass die „guten Zeiten“ ein für alle Mal vorbei sind und wir etwas entgegengehen, was Bundespräsident Steinmeier Ende Oktober 2022 in seiner Rede prophezeite, hat sich wieder Unbekümmertheit in mir ausgebreitet. Ich glaube an die Menschen in den Behörden dieses Landes, die sich für die Schwachen und Armen einsetzen. Ich glaube an Lehrer/Innen, Sozialarbeiter/Innen, an Nachbarn, an uns – und auch an mich. Wenn das Herz sich das Gute wünscht, wird die Realität folgen. Das ist nämlich, was das Gesetz der Anziehung meint: Unsere tiefsten Überzeugungen bilden die Wirklichkeit. Und ich finde uns ganz schön lieb. Was für ein Geschenk, dabei sein zu dürfen.

Eva’s Geständnisse vom 30. Oktober 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören