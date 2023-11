Ich erzähle, wie mich mein Traum heute früh inspiriert hat, nach der „Glücksformel“ des Lebens zu suchen. Was sagen Studien? Was sagen Zahlen, Daten, Fakten zu der Vermutung, dass aus Kindern, die eine schöne Kindheit hatten, auch glückliche Erwachsene werden? Und am Ende des Podcasts lese ich noch etwas vor, was ich dazu aufgeschrieben habe – über Angst, Vernunft und Lust…

Eva’s Geständnisse vom 26. November 2023

