Gut drauf sein – nur eine Illusion? #podcast

In diesem Podcast erinnere ich mich an zwei Tage in dieser Woche, an denen ich erkannt zu haben glaubte, dass mein „Sonnenschein im Herzen – das Leben ist schön“ Feeling nichts ist als eine rosarote Illusion. Das war heftig. Zwei Tage können ganz schön lang sein… Ich bin froh, 48 Stunden lang diesen Wahnsinn der wahrgenommenen Sinnlosigkeit wie einen Trip durchlaufen zu haben. Fühlt sich so ähnlich an, als wenn man nach zwanzig Jahren Ehe erkennt, dass der/die Partner/in einen seit Langem betrügt. Und man hat nichts gemerkt davon. Aber nun ist alles wieder rosarot – und vielleicht kann ich ein bisschen dieser Leichtigkeit abgeben an Euch – würde mich freuen.

Eva’s Geständnisse vom 29. Juni 2024

