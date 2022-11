Gut, wenn man sich kümmert – schlecht, wenn nicht… #podcast

Heute schlage ich einen Bogen von meinem Körper über die gebeutelten Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn – bis zu dem Umgang mit Armen und mit Politikern. Schließen kann ich dann mit der optimistischen Aussage, dass wir uns hier in Deutschland weiter kümmern werden um die, die Hilfe brauchen. Da sieht es in den Mutterländern des Kapitalismus wohl anders aus. OK, jede Kultur hat ihre eigenen Werte. Auch das muss man akzeptieren. Es ist, wie es ist…

Eva’s Geständnisse vom 19. November 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören