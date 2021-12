Hilfe! In 7 Tagen ist ja schon Weihnachten!#podcast

Jedes Jahr Dasselbe…. Während in vielen Häusern, Gärten und Wohnungen bereits seit dem 1. Advent die Lichter brennen und weihnachtliche Dekorationen um die Wette leuchten, fällt mir erst ein paar Tage vor Weihnachten plötzlich ein: „Ach Du Schreck, bald ist ja Weihnachten!“ Und so sitze ich hier, am 17. Dezember 2021, und all meine Unterlassungssünden fallen mir ein. Geschenke? Deko? Weihnachtsbaum? Plätzchen backen? Karten verschicken? Weihnachtsmenü für die Familie vorbereiten? Naja, Ist ja noch massig Zeit… Und Spaß macht es dann auch wieder. Aber erst, wenn die aller letzte Minute angebrochen ist – ich bin einfach unmöglich…

Eva’s Geständnisse vom 17. Dezember 2021

