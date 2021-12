Innerer Mann, innere Frau, inneres Kind #podcast

In mir lebt eine komplette Kleinfamilie: Vater, Mutter, Kind. Ich behaupte sogar: In jedem Menschen gibt es diese „Dreifaltigkeit“ von Innerem Mann, innerer Frau und innerem Kind. Passt doch zur Adventszeit, sich diesen Anteilen zu widmen. Schließlich feiern wir Weihnachten das Fest der „Heiligen Familie“ – und es ist ein schönes Gefühl, das Symbol der Krippe nach innen zu holen. Heute früh habe ich danach geforscht, wie es meinen drei Protagonisten geht. Die Ergebnisse sind erstaunlich und waren für mich unerwartet. Ich habe es aufgeschrieben – und ich lese es in diesem kleinen Podcast vor. Vielleicht eine Inspiration für Dich, selbst nachzuschauen, wie es Deiner inneren Familie so geht – und ob jemand Deine Hilfe braucht. Das würde mich freuen…

Eva’s Geständnisse vom 4 Dezember 2021