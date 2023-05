Interview mit Sarah Mewes, engagierte Transfrau, Rednerin und Podcaster-in

Sarah Mewes traf ich am 28. April 2023 beim NRW-Contest der Toastmasters. Wir nutzten eine Pause für dieses Interview. Sarah ist 53 Jahre alt, IT-Experte – und amtlich anerkannte Intersexuelle. Schon als kleines Kind fühlte sie sich weiblich, wurde dafür in der Schule diskriminiert. Heute engagiert sie sich für Menschen, die sich in dem ihnen zugewiesenen Geschlecht falsch fühlen. In ihrem frisch gelaunchten Podcast „Boomerante“ können wir sicher viel von ihr lernen. Außerdem ist Sarah Mewes erfolgreiche Rednerin bei den Toastmasters Köln – und einen tollen Blog hat sie auch: www.sarah-blume.de/

Eva’s Geständnisse vom 29. April 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören