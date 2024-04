Kann Hass Befriedigung geben? #podcast

Menschen sind ja soooo unterschiedlich, aber in Bezug auf befriedigende und abstoßende Narrative gibt es zumindest in der buddhistischen Philosophie erstaunlicherweise nur 3 Geistesgifte/ Geisteshaltungen. In dieser Podcast-Folge erforsche ich meine eigenen „boshaften“ Neigungen – aber auch meine Erlebnisse mit meiner Familie, meinen Klienten und auch mit dem Verhalten von begeisterten Fußballfans. Wäre es schön, wenn wir uns von unseren liebsten Geistesgiften befreien könnten? Wahrscheinlich ja, aber wollen wir das überhaupt?

Eva’s Geständnisse vom 21. April 2024

