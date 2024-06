„Karla Kolumna“ bettelt darum, dass wir alle mehr recherchieren – #Podcast

Ich gebe es ja zu, wir leben in einem Informations-Overkill. Was früher die Lehrer waren, die paar Medien Fernsehen, Radio, Zeitung – und vielleicht noch die Stadtbücherei, liegt uns heute regelrecht zu Füßen. Informationen, Meinungen, unterschiedliche Standpunkte… egal, was uns interessiert, wir können es finden. Ich persönlich bin jemand, der immer versucht, in die Tiefe zu gehen. Ich google so lange, bis ich etwas finde, was mir ein „Heureka“ entlockt. In dieser Podcast-Folge möchte ich Mut zum Recherchieren geben. Sich trauen, solange zu suchen, bis man gestärkt ist. Seelisch, geistig, wissenschaftlich, sehnsüchtig. Wer suchet, der findet – und sei es aus tiefster Verzweiflung.

Eva’s Geständnisse vom 22. Juni 2024

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören