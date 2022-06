Kreuzfahrt auf dem Planeten Erde #podcast

Heute früh hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis. Ich war mit einer jungen Frau zum Frühstück verabredet – in der Bar-Celona in Bochum. Da saßen wir bei herrlichem Sonnenschein, sprachen über dies und das – und plötzlich fühlte ich mich wie eine Seele, die mit einer befreundeten Seele auf dem Sonnendeck des Kreuzfahrtschiffs „Planet Erde“ saß und sich über den gebuchten Urlaub austauschte. Das lag wohl daran, dass die junge Frau ein ganz besonderes Talent hat: Sie ist so lieb und unschuldig und dankbar für alles, dass es plötzlich ganz deutlich sichtbar wurde! Ja, so ist es. Unsere Seelen nehmen das Leben, wie das Leben eben ist. Ist ja schließlich selbst gebucht! Das war ein schöner Vormittag…

Eva’s Geständnisse vom 18. Juni 2022

