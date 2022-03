Leben wie ein Hund – #podcast

„Hunde wollt Ihr ewig leben?“ heißt ein erschütternder Kriegsfilm über den Kessel von Stalingrad, der 1959 erschien – in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Heute sage ich nun: „Ich will leben wie ein Hund!“. Natürlich will ich nicht als Kanonenfutter enden und von Obrigkeiten in Kriege geschickt werden, die sie aus der sicheren Ferne anzetteln, durchführen und in die Länge ziehen. Nein, ich will so leben, dass ich unberührbar bin für Wahrheiten, Wut, Feindbilder und Rache. Ich will einfach nur leben wie ein Hund: Wo es gut riecht, geh ich hin – wo es schlecht riecht, geh ich weg.

Eva’s Geständnisse vom 18. März 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören