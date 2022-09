Machen Kleider Leute? YouTube-#Podcast mit der Modeexpertin Nina Jung

Nina Jung und ich habe uns vor diesem Podcast erst zweimal gesehen. Sie gefiel mir auf Anhieb. Besonnen, tiefgründig, freundlich, klug. Als ich dann von ihr erfuhr, dass sie als Stilberaterin selbstständig war, bevor sie ihre heutige Position in der Mode antrat, fragte ich ganz direkt „Dürfen wir für meinen Podcast ein Interview machen zum Thema „Auftritt auf der Lebensbühne?“ Die Textilbetriebswirtschaftlerin aus Düsseldorf sagte ohne Zögern zu. Und so haben wir am 8. September eine Stunde lang darüber philosophiert, wie kleine Kinder zu Kleidung stehen, warum Frauen 50+ bei QVC Mode bestellen, was es für Motive gibt bei der Kunst, sich anzuziehen – und wie sehr Selbstwertgefühl und sicherer Stil miteinander zusammenhängen.

