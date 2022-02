Mein treuester Butler ist mein schlechtes Gewissen #podcast

Was treibt Euch an? Die Sehnsucht nach fernen Ländern? Der Ehrgeiz, ganz vorn dabei zu sein? Die Liebe zu Eurer Familie? Erfindergeist? Wut? Eitelkeit? Macht? Voller Staunen habe ich festgestellt, dass mein allzeit bereites schlechtes Gewissen mein treuester Butler ist – immer bereit mir zu geben, was ich gerade brauche um mich zu bewegen. Verrückt oder? Außerdem geht es in diesem Podcast um den überraschenden freien Sonntag, um die Erarbeitung meiner therapeutische Tools, um Liebe und um ein Dankeschön an den treuesten meiner Butler.

Evas Geständnisse vom 20. Februar 2022

