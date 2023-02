Meine Welt – mein Pippi-Langstrumpf-Paradies #podcast

Beginnen tut diese Podcast-Folge mit meiner „Denksucht“. Ich erzähle davon, wie ich permanent versuche, durch mein Denken Rätsel zu lösen. Weiter geht es mit meiner Strategie, negative Gedanken, Ängste und Sorgen aufzulösen. Und schon sind wir bei meinem jüngsten Rätsel, das mich eine halbe schlaflose Nacht gekostet hat und zu einem überraschenden Ergebnis führte. Und so geht es in den letzten Minuten des Podcasts darum, wie sich in meinem Leben ein Kindheitstraum erfüllt: „In meiner Pippi-Langstrumpf-Welt lebe ich im Paradies“. Und so komme ich zu dem, was ich in meinem Leben noch erleben möchte: Dass dieses Wunder nie wieder weggeht.

Evas Geständnisse vom 12. Februar 2023

