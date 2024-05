Mobbing bei Kindern: Ich weiß für mein Leben, dass ich hässlich bin und dumm – #podcast

Freitag war eine Messe, auf der ich für meine Coachings werben durfte. Veranstalter war das Jobcenter Dortmund, und viele Langzeitarbeitslose nutzten die Chance, um nach Unterstützung für ihre schwierige Lebenslage zu suchen. Ich führte viele Gespräche, durfte viele Menschen kennenlernen, die große Probleme haben, in der Gesellschaft ihre Heimat und ihre Aufgabe zu finden. Was mir wieder einmal bewusst wurde: Viele der Gescheiterten haben als Kind Mobbinggewalt erfahren. Sie erscheinen mir oft wie Kriegsveteranen, die Schreckliches erlebt haben und für ihr Leben geschädigt sind. Statistiken besagen, dass jedes dritte bis vierte Kind in Deutschland betroffen ist – und dass Mobbingerfahrungen das ganze weitere Leben prägen. Ich bin sooo traurig! Und sooo wütend…

Eva’s Geständnisse vom 18. Mai 2024

