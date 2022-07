Alte Menschen sind so weise,

Ruhen in sich still und leise.

Kennen Güte, kennen Leid,

Klar begrenzt ist ihre Zeit.

Ihre Stimmen und ihr Blick

Führen uns ins All zurück.

Liebe, Heimat, und Verzeih’n

Herr, lass Alte um mich sein.

Eva Ihnenfeldt, 5. Juli 2022 morgens beim Frühstück