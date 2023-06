Raupe, Puppe, Schmetterling – #podcast

Die Raupe freut sich des Lebens und denkt an nichts Böses – biiiiis, nun bis etwas passiert, was die Weiterführung ihres bisherigen Lebens unmöglich macht. Die Zeit scheint still zu stehen, die Raupe wird zur reglosen Puppe. Dann, irgendwann, bricht die Puppe auf und gibt den Schmetterling frei. Und der startet ein neues Leben.

Schon lange erlebe ich persönlich, wie ich diese drei Stadien der menschlichen Entwicklung brav durchlaufe, immer und immer wieder, wie in einer Netflixserie. Im Storytelling nennt man es „Die Reise des Helden“. Und jede/r von uns ist ein solcher Protagonist, eine solche Protagonistin der eigenen Lebensserie. In diesem Podcast beschreibe ich, in welcher Phase ich mich gerade befinde und was sich eventuell mal wieder für ein nächster Entwicklungsschritt entfalten mag. Schön wär’s, schauen wir mal…

Eva’s Geständnisse vom 3. Juni 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören