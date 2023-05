Schuldgefühle #podcast

Heute Nacht habe ich geträumt, ich wäre Besitzerin einer Industriemanufaktur. Wir stellten ein immer gleiches kleines Teil für PKW’s her, das seit langer Zeit in viele Fahrzeuge auf der ganzen Welt eingebaut wurde. Doch in meinem Traum gab es einen unvorhersehbaren Produktionsfehler, der dazu führte, dass in kürzester Zeit unzählige Autos auf diesem Planeten mit Totalschaden liegen blieben. Und ich war schuld. Darum heute ein Podcast zum Thema Schuld und Schuldgefühle. Und das mit einem versöhnlichen Ende – versprochen.

Eva’s Geständnisse vom 27. Mai 2023

