Silvester-Ritual: Verbrenne Deine größte Angst #podcast

Tatsächlich finde ich es schön, mir vorzustellen, dass am 31.12. nachts um Mitternacht die „bösen Geister“ des Jahres vertrieben werden mit der traditionellen Knallerei und dem Leuchtfeuer – und das neue Jahr blütenrein geboren wird. Seit vielen Jahren verbrenne ich nachts meine gegenwärtig größte Angst, die ich zuvor auf einen Zettel aufgeschrieben habe. Meiner Erfahrung nach ist dieses Ritual wirklich wirksam. Wie genau das funktionieren kann und warum ich diesen Brauch weiterempfehle, erkläre ich in diesem Podcast. Und wünsche Euch allen einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023.

Eva’s Geständnisse vom 29.12.22

